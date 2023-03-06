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台灣漁船於釣魚島海域翻沉多人失蹤

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  • 2023年03月06日
台灣漁船於釣魚島海域翻沉多人失蹤
【有線新聞】台灣一艘漁船在釣魚島附近海域翻沉，據報發現最少一具印尼籍船員遺體，船上其餘6人下落不明。
翻沉漁船「新長發88號」，只剩船頭露出海面。漁船載有1名台灣船長和6名印尼籍船員，上周一由八斗子漁港出港，原定今天返航，但出發兩天後失去聯絡。日方昨天下午發現漁船，已派蛙人搜索失蹤船員。
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