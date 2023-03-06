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調查指劏房戶自評健康狀況差 社聯倡設基層醫療發展基金
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】有調查顯示，劏房戶自評健康狀況差，亦未能建立健康生活習慣。
社會服務聯會去年4至10月以問卷訪問約1,100名劏房戶，一成六人自評健康狀況差，是2014/15年政府為全港市民進行調查的4倍。其中單親家庭及獨居人士健康風險較高，近三成受訪單親家庭過去一個月有成員生病和受傷，但近三分二人只是自行服用成藥，沒有求診。
社聯建議政府推行基層健康醫療藍圖，同時設立18區基層醫療發展基金，處理不同社群需要及增加社區藥房，向基層和長期病患者提供較便宜藥物及藥物諮詢服務。
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