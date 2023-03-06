返回
按輸入鍵開始搜尋

蔡若蓮周三起率團訪廣東　視察內地公民科教育安排

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】教育局局長蔡若蓮周三起一連三日到訪廣東，並率團視察高中公民與社會發展科內地考察安排。
蔡若蓮將會到訪東莞、廣州及深圳，期間與廣東省教育廳代表和內地高等院校學生會面，參觀港人子弟學校和科技大學廣州分校，又會率領教育界代表訪問團到訪公社科學生在廣州及深圳的考察地點。訪問團成員包括，教育局常任秘書長李美嫦及20多位教育界代表。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月27日