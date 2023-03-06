蔡若蓮周三起率團訪廣東　視察內地公民科教育安排

【有線新聞】教育局局長蔡若蓮周三起一連三日到訪廣東，並率團視察高中公民與社會發展科內地考察安排。

蔡若蓮將會到訪東莞、廣州及深圳，期間與廣東省教育廳代表和內地高等院校學生會面，參觀港人子弟學校和科技大學廣州分校，又會率領教育界代表訪問團到訪公社科學生在廣州及深圳的考察地點。訪問團成員包括，教育局常任秘書長李美嫦及20多位教育界代表。