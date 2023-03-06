精準扶貧｜新一屆扶貧委員會首次會議　社區組織促「多線審視」貧窮線

【有線新聞】新一屆扶貧委員會首次會議討論「精準扶貧」。

社區組織協會副主任施麗珊：「政府還在研討（貧窮線），正式進展如何要向政府查詢。我建議可以多方面去審視，例如公屋都針對比較基層一群，可以審視公屋對扶貧的成效，但是舊有的貧窮線，政府非現金、現金、恆常現金（措施），可以多條線去看。」

新一份貧窮報告未有如期在去年底公布，據了解統計處正制訂報告稍後交代。政府傍晚發新聞稿稱委員支持跨界別協作，逐步推出精準扶貧項目，針對不同目標群組的需要，以「雙管齊下」方式扶貧和脫貧。