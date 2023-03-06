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北韓稱成功研製衛星運載火箭大功率引擎

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  • 2023年03月06日
北韓稱成功研製衛星運載火箭大功率引擎

【有線新聞】北韓聲稱成功研製衛星運載火箭大功率引擎，為以後將各種衛星送入軌道提供保障。

朝中社報道，國家宇宙開發局副局長朴京守表示，北韓在實現人造衛星多功能化、高性能化及提升可靠性方面，不斷取得進展，正積極將太空科技成果應用於漁農業、氣象觀測、國土管理和防災救災等領域，推動社會主義建設全面發展。
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