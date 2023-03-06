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六旬婦立法會公眾席叫囂扔身份證　判囚四周緩刑一年

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】一名女子去年五月在立法會會議廳公眾席叫囂，干預立法會人員罪成，判監四星期、緩刑一年。
去年5月4日，64歲被告鄭敏娜在會議廳二樓公眾席旁聽，其後走到記者採訪區叫囂，稱遭受警員迫害，又將身份證從高空扔下，糾纏期間令保安員受傷。
她早前承認藐視罪，但拒絕承認干預立法會人員罪，質疑閉路電視片段遭剪接；裁判官何慧嫻批評被告證供不合理，與閉路電視不一致，裁定罪名成立、判監四星期，考慮初犯緩刑一年。
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