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以色列數十名預備役飛行員拒參與演習以抗議司法改革
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】以色列一批空軍預備役飛行員，聲言不會參與訓練，以示反對司法改革。
37名隸屬空軍第69中隊的飛行員，表明會缺席周三的演習，將時間用於討論促進民主和國民團結。第69中隊被視為以色列空軍精銳部隊之一，軍方高層表示，留意到公眾對有關議題的討論和分歧，但不容許影響軍方捍衛國家安全。
以色列總理內塔尼亞胡推動的司法改革法案，引起廣泛爭議，當地連續九星期有民眾示威反對。
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