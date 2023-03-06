南韓暫停對日本提出的世貿爭端解決程序

【有線新聞】南韓產業通商資源部指，日韓同意重啟對話、解決貿易糾紛，因此暫停世貿的爭端解決程序。但並非完全撤回，如雙方未能透過對話和解，會繼續尋求在世貿解決，日方稱已知道南韓暫停世貿程序。

日本在2019年7月，以國家安全為由，限制對南韓出口製造半導體原料，輿論相信是報復南韓法院的賠償裁決。