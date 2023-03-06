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高才通｜批逾九千份申請　孫玉菡：半數30歲以下　料成港企生力軍

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】勞工及福利局局長孫玉菡說截至二月底，批核9,600多份「高才通」申請。
孫玉菡在政府總部向人力資源管理學會成員講解各項人才招攬計劃，他指截至二月底接獲逾1.4萬份「高才通」申請，已批出當中9,600多份，超過一半申請人是30歲以下。他相信這批人才來港後會成為本地企業的生力軍，為香港經濟注入動力。
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