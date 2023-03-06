初選案｜區諾軒稱國安法頒布後已盡力解散初選　戴耀廷仍指不違法

【有線新聞】民主派初選案續審，區諾軒接受辯方盤問，說曾經與戴耀廷提過如果官方機構指控初選犯法就要考慮停止，而他決定退出後亦已盡力解散初選。

區諾軒由囚車押送到西九龍法院。他接受辯方大律師潘熙盤問，說國安法頒布前相信戴耀廷作為香港的憲法專家，認為否決預算案令政府回應五大訴求是合法，但都私下向戴耀廷提出一條底線，說「如果有官方機構指控初選犯法就要考慮停止」。

當國安法頒布後，中聯辦嚴厲譴責初選，戴耀廷仍然說初選不違法。區諾軒就覺得已經「響起了我的政治警號」，決定親身去港大找戴耀廷提出要退出，「盡全力去解散整個初選」。

區諾軒又徵詢過政制局時任政治助理吳璟儁，問有否補救措施、組織者一起退出是否可行，對方說只能盡量做；而趙家賢就很努力去看資金問題，避免觸犯勾結外國勢力罪，之後亦提出會跟隨退出。

區諾軒又提到參與協調的人對「積極否決預算案」沒有共識，是因為傳統泛民只希望透過議會過半提高議價能力，而有人就不惜攬炒向北京施壓。兩種觀點持續角力，直至抗爭派發表「墨落無悔」聲明書，令不同光譜的民主派「走盞」空間收窄。

庭上又公開區諾軒兩個月前給鄭達鴻的私人信件，說覺得不認罪的鄭達鴻與李予信被公民黨立法會議員的言行拖累，而他自己亦連累了不少人。

區諾軒說組織者退出後，當時香港島、九龍西和新界東已經沒有牽頭的人可以處理初選，希望可以為各被告找到求情理由，法官會從輕發落。