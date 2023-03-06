裕澤香江高峰論壇本月舉行　港府：推動環球家族辦公室來港

【有線新聞】「裕澤香江」高峰論壇本月舉行，吸引環球家族辦公室落戶香港。

高峰論壇本月廿四日在香港故宮文化博物館舉行，政府希望透過論壇向全球各地的環球家族辦公室及資產擁有人，展示香港作為、國際資產及財富管理中心的獨特優勢；又指推動環球家族辦公室來港落戶是特區政府的重要政策目標，政府亦正推動一項立法建議，為合資格家族辦公室提供稅務寬免。