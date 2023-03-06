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蔡天鳳碎屍案｜消息指村屋現場檢獲頭骨雙腳基因檢測與死者脗合

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，消息指早前檢獲的頭骨和雙腳基因檢測與死者蔡天鳳脗合。
碎屍案上月24日揭發28歲蔡天鳳遭殺害及肢解，警方在龍尾村村屋一個雪櫃找到雙腳，又在湯煲內發現頭骨。消息指經基因檢測後，頭骨及雙腳與蔡天鳳基因脗合，至於其餘殘肢仍未尋回。警方至今拘捕6人，包括死者前夫在內一家四口，已落案控告謀殺或妨礙司法公正。
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