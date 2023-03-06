塌手術燈｜醫管局成立檢討委員會　檢視公院儀器保養維修事宜

【有線新聞】公立醫院近期接連有儀器墮下，醫院管理局成立委員會檢視醫療儀器及設施保養維修事宜。

檢討委員會由醫管局大會成員工程及傳訊專家等組成，檢視範圍包括近期數宗涉及醫院保養維修事件的應變及整體管理工作、公立醫院向醫管局報告事件的程序，以及醫院事後對內對外的溝通，在三個月內向醫管局提交改善建議。醫管局說已指示轄下各聯網及醫院一個月內完成儀器及設施初步檢查，重申會嚴肅跟進安全問題事宜，加強監管承辦商的保養維修工作。