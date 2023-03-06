香港七欖抽籤出爐　姚錦成冀挫烏拉圭

【有線新聞】香港國際七人欖球賽抽籤結果出爐，男子港隊被編入B組，姚錦成說目標至少贏一場。

姚錦成：「大家實力相近，很有信心擊敗烏拉圭。英國隊則處於混亂當中，他們將蘇格蘭、威爾士及原本的英格蘭，三隊混合成英國隊，仍在磨合階段。另外法國隊很強，不過也很年輕。以我們主場之利，很有信心跟這三隊對壘。」