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香港七欖抽籤出爐　姚錦成冀挫烏拉圭

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】香港國際七人欖球賽抽籤結果出爐，男子港隊被編入B組，姚錦成說目標至少贏一場。
姚錦成：「大家實力相近，很有信心擊敗烏拉圭。英國隊則處於混亂當中，他們將蘇格蘭、威爾士及原本的英格蘭，三隊混合成英國隊，仍在磨合階段。另外法國隊很強，不過也很年輕。以我們主場之利，很有信心跟這三隊對壘。」
女子港隊就抽入A組，對手有新西蘭、加拿大、英國，她們說體型上跟一班歐美對手有差距，會盡力挑戰。
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