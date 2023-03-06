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荃灣木棉下村村屋起火 無人受傷
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】荃灣有村屋起火，無人受傷。
起火村屋冒出白煙，消防用手提切割器割開屋頂鐵皮散熱。現場是芙蓉山路木棉下村，晚上約八時半，消防接報發生火警用一條喉及一隊煙帽隊撲救，村屋內一男一女自行逃生，無人受傷，消防正調查起火原因。
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