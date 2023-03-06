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曾兩度告吹 民主黨提前辦春茗 需縮小規模、僅擺兩圍
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】民主黨提前舉行春茗。
春茗晚上舉行，出席的包括民主黨主席羅健熙及多名前立法會議員，楊森、劉慧卿、李華明等，兩圍枱大約二十人參與。
民主黨上星期三原本說，春茗下星期四在北角舉行，擺二十圍邀請街坊友好出席，民主黨說汲取兩次被取消春茗經驗，為免再有變數決定縮小規模，提前改在九龍區舉行。
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