曾兩度告吹　民主黨提前辦春茗　需縮小規模、僅擺兩圍

【有線新聞】民主黨提前舉行春茗。

春茗晚上舉行，出席的包括民主黨主席羅健熙及多名前立法會議員，楊森、劉慧卿、李華明等，兩圍枱大約二十人參與。

民主黨上星期三原本說，春茗下星期四在北角舉行，擺二十圍邀請街坊友好出席，民主黨說汲取兩次被取消春茗經驗，為免再有變數決定縮小規模，提前改在九龍區舉行。