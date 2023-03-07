荔枝角露天停車場火警無人傷　至少焚四車

【有線新聞】荔枝角一個露天停車場有至少4架車起火燒毀，無人受傷。

停車場內幾架貨櫃車冒煙起火，旁邊的剷車亦被火勢波及，消防在場升起雲梯射水撲救。清晨5時許，呈翔道與青葵公路、近荔枝角公園對開的露天停車場有多架車起火焚燒，其間一度傳出兩次爆炸聲。消防接報到場，出動兩條喉及兩隊煙帽隊撲救，起火原因正在調查。