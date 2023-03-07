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觀塘54歲男疑酒後失足 兩米高台墮地昏迷送院
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2023年03月07日
【有線新聞】觀塘有男子在高台墮地受傷。
54歲男子頭部受傷昏迷，由救護車送到伊利沙伯醫院搶救。昨晚近11時，該名男子在開源道55號一個工業中心停車場卸貨區，懷疑飲酒後失足在兩米高台墮地受傷，警方正調查意外。
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