觀塘54歲男疑酒後失足　兩米高台墮地昏迷送院

【有線新聞】觀塘有男子在高台墮地受傷。

54歲男子頭部受傷昏迷，由救護車送到伊利沙伯醫院搶救。昨晚近11時，該名男子在開源道55號一個工業中心停車場卸貨區，懷疑飲酒後失足在兩米高台墮地受傷，警方正調查意外。