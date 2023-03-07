尖沙咀女子酒後失足墮海　由兩途人救起

【有線新聞】尖沙咀有女子失足墮海，由兩名途人合力救起。

37歲女子由救護車送院救治。凌晨近2時，該名女子在梳士巴利道天星碼頭旁邊飲酒，其間失足墮海。兩名男途人發現，落海合力將她救起，其中一名救人男子手部受傷，需送院治理。