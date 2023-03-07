運輸署擬收緊高齡司機體檢　有醫生倡區分一般、商用要求　羅淑佩：待專家具體指引

【有線新聞】運輸署計劃收緊高齡司機體檢安排，有家庭醫生認為職業司機及一般司機的檢查項目應有分別。署方說，專家組月底開會討論體檢要求，有結果會盡快公布。

現時70歲以上人士，不論是否職業司機，根據運輸署指引，續牌時都要獲註冊醫生簽發體檢證明書。證明書列出了不同檢查範圍，但未有指明檢查方法，又註明醫生「應以專業判斷決定是否需要增加其他檢查項目」。

有家庭醫生指，高齡人士身體狀態可以在很短時間內變差，認為職業司機及一般司機的檢查項目應要有分別。醫學會會長鄭志文：「只是純粹接送孫兒上學放學，與長時間在路面連做幾更，要搶生意、高速駕駛、比較趕忙地切線，要求其實是完全不同。慢性疾病不會令他不適合駕駛車輛，如果他是治療中，用藥能控制的，其實他駕駛相對上是無問題的。

運輸署署長羅淑佩指，收緊體檢要求是社會共識，專家組月底將再開會，期望能為醫生提出具體指引，「那不能只用說去做詳細點，留給各位醫生自行去判斷，對他們而言都有困難。除了一般常見的老人病，血糖、血脂、血壓外，眼力、聽力或協調能力可能都是範圍內，但具體如何做要待專家建議我們。」

至於會否參考巴士公司較為嚴格的體檢要求，羅淑佩說要考慮對高齡司機帶來的負擔，兩者不能一概而論。