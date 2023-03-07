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聯合國委員會倡檢討國安法　港府強烈反對：失實偏頗、令人費解

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  • 2023年03月07日
【有線新聞】特區政府強烈反對聯合國經濟、社會與文化權利委員會的審議結論。
委員會上月中就特區政府提交的報告開會，政制及內地事務局亦有派代表團到瑞士日內瓦出席。港府說，委員會星期一發表的審議結論對香港多方面情況作出失實、偏頗和誤導內容，表示強烈不滿和堅決拒絕，又說委員會建議檢討《港區國安法》毫無事實根據，令人費解。委員會要求港府2028年3月提交下一份報告，政府說屆時會就這次審議結論作詳細匯報，並按要求在2025年3月提供資料。
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