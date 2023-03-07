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蔡英文傳4月訪美晤麥卡錫　英媒：免北京作強烈回應

  • i-Cable
  • 2023年03月07日
【有線新聞】有報道指，蔡英文將於4月初訪問美國，並改在加州會晤眾議院議長麥卡錫。台灣的外交部表示未有具體規劃，不會對外說明。
英國《金融時報》報道，蔡英文將於4月初訪問加州及紐約，作為中北美洲行程一部分。報道又指，蔡英文在加州會晤麥卡錫，代替麥卡錫訪台見面，是要避免北京作出強烈回應，如去年8月前議長佩洛西訪台後，解放軍在台海實彈演習，並派艦機巡航。又指蔡英文將於加州的列根圖書館演說，圖書館已證實發出邀請，麥卡錫的辦公室則拒絕評論報道。
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