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伊朗逾千女學生疑遭落毒 哈梅內伊批不可饒恕：應判死刑
i-Cable
2023年03月07日
【有線新聞】伊朗最高精神領袖哈梅內伊指，對女學生落毒是不可饒恕的罪行，應判處死刑。
哈梅內伊首度對女學生懷疑在校內被落毒開腔，要求執法部門認真追查，如證實是蓄意所為不得赦免。司法機構亦警告肇事者可被判處死刑，又宣布每個省設立特別法庭，傳召在相關事故散布謊言和擾亂輿論的人。
伊朗自去年11月起出現懷疑投毒事件，至少1,000名女生不適，遍布25個省、過百間學校，至今無人被捕。
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