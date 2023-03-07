伊朗逾千女學生疑遭落毒　哈梅內伊批不可饒恕：應判死刑

【有線新聞】伊朗最高精神領袖哈梅內伊指，對女學生落毒是不可饒恕的罪行，應判處死刑。

哈梅內伊首度對女學生懷疑在校內被落毒開腔，要求執法部門認真追查，如證實是蓄意所為不得赦免。司法機構亦警告肇事者可被判處死刑，又宣布每個省設立特別法庭，傳召在相關事故散布謊言和擾亂輿論的人。

伊朗自去年11月起出現懷疑投毒事件，至少1,000名女生不適，遍布25個省、過百間學校，至今無人被捕。