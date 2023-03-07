i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
北角的士意外｜85歲司機涉危駕提堂 准5,000元保釋候審
i-Cable
2023年03月07日
【有線新聞】北角的士落斜失控撞途人意外，85歲司機被控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害提堂。
姓倪85歲司機准以5,000元保釋離開東區裁判法院，他暫時毋須答辯。控罪指，他星期日在北角炮台山道及英皇道交界危險駕駛，導致兩人重傷。裁判官將案押後至5月16日，待警方進一步調查。被告期間要交出駕駛執照，不得駕駛。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
今天
下一則新聞
下一則新聞
麥樸思稱無法轉走內地資金 外管局強調跨境匯款政策沒變：是銀行業務流程
財金焦點
財經資訊
首頁財經
今天
推薦閱讀
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
今天
香港奇案｜回顧7大恐怖凶案 兇徒出獄近況 有人做老闆有人再入獄
生活
有線生活
2023年02月27日
撤口罩令｜僅醫院仍須佩戴 被問是否「人做我做」 李家超：是最適當時刻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月28日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
2023年02月20日
蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智八年前偷項鏈、金條等 今區院提堂 謀殺案5月8日再訊
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月28日
壽司郎事件翻版｜南韓高中棒球隊赴台用膳 隊員用公羹食雪糕 球隊堅拒道歉：角度問題
即時新聞
新聞資訊
2023年02月28日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
今天