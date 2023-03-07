北角的士意外｜85歲司機涉危駕提堂　准5,000元保釋候審

【有線新聞】北角的士落斜失控撞途人意外，85歲司機被控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害提堂。

姓倪85歲司機准以5,000元保釋離開東區裁判法院，他暫時毋須答辯。控罪指，他星期日在北角炮台山道及英皇道交界危險駕駛，導致兩人重傷。裁判官將案押後至5月16日，待警方進一步調查。被告期間要交出駕駛執照，不得駕駛。