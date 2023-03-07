中方被指干預加國選舉　杜魯多宣布委作獨立調查　北京一指否認指控

【有線新聞】加拿大總理杜魯多宣布調查有關中國干預選舉的指控措施，包括委任獨立專員提供意見打擊外來干預，並要求國會相關委員會調查。中方一直否認指控，指對加拿大的內政不感興趣。

加拿大近年選舉傳出中國試圖干預，爭議擾攘多時。總理杜魯多宣布將在未來數日委任獨立專員調查，「很多官方或非官方分子冀在這裡和其他地方造成不穩，促進自身利益，我們一直知道，加上上周獨立報告證實中國和其他政體，如伊朗、俄羅斯，不但試圖干預我們的民主，甚至整個國家。」

加拿大傳媒早前報道，中國政府涉嫌干預2019及2021年選舉，試圖令對華強硬的保守黨失利。杜魯多強調選舉結果無受外國干預影響，但任何試圖干預的行為都是為人擔憂和嚴重的。他會委任名聲顯赫的加拿大人擔任專員，並獲廣泛授權，就打擊外國勢力干預提供專業意見，承諾遵從其建議。杜魯多又責成監管機關，審核國安部門如何應對外國勢力威脅，同時要求國會主責國家安全和情報的委員會，調查外國干預指控。

保守黨黨魁溥禮瑞不滿國會內部調查的資訊需要保密，阻礙社會討論，再次要求公開調查，杜魯多稱交由獨立專員決定是否公開調查。而針對中國干預選舉的報道，加拿大警方正調查有否違反保護機密資訊法規。

在北京，外交部一直否認指控，指對加拿大內政不感興趣。