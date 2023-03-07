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調查：逾七成人不考慮生育 經濟負擔主因 團體倡落實14周全薪產假等
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2023年03月07日
【有線新聞】有調查顯示市民生育意願低，逾七成人傾向不考慮生育。
工聯會婦女事務委員會上月以問卷調查訪問約450人，包括男性和女性。七成四受訪者傾向不考慮生育，主要原因是顧及身體狀況和經濟負擔大，其中近六成人認為優先安排公屋或居屋給有子女的家庭能夠提高生育意願。
團體建議政府落實家庭友善政策，增加託兒及託管名額，落實全薪產假14星期及男士全薪7日侍產假，吸引市民生育。
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