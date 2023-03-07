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大埔兩車相撞　貨車司機受傷送院

  • i-Cable
  • 2023年03月07日
【有線新聞】大埔有貨車和運油車相撞，貨車司機受傷送院。
傷者要用頸箍固定頭部，由救護車送院治理；貨車車頭嚴重損毀。早上11時許，一輛貨車在大埔公路元洲仔段、近廣福邨對開懷疑收掣不及，撞向前面一輛運油車。貨車司機被困，由消防協助救出。
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