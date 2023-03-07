蔡天鳳碎屍案｜蔡母入稟禁制鄺球出售加多利山豪宅　下令轉讓法定業權

【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，死者蔡天鳳的母親入稟法院，要求禁止其中一名被告、死者前家翁鄺球出售或轉讓加多利山物業。

蔡天鳳2019年以7,280萬元購入加多利山過千呎豪宅，據了解她的前夫一家案發前一直在單位居住。

蔡天鳳母親張燕花以擬定遺產管理人身份入稟高等法院，要求法庭宣布蔡天鳳是加多利山物業的實益擁有人，被控謀殺蔡天鳳的前家翁鄺球只是以信託形式，代她持有物業。又要求法庭頒令，禁止鄺球或其代理人未經原告、即張燕花事先同意，出售、轉讓或處理單位或收取任何費用。另外亦要求法庭下令鄺球簽署轉讓法定業權予原告的所需文件，如果鄺球無法執行，就應由法庭指定的人代為執行。