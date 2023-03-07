趙樂際對香港提三點希望　指「由亂到治」乃國家工作亮點　料接任全國人大委員長

【有線新聞】在北京，政治局常委、全國人大會議主席團常務主席趙樂際參與香港代表團的會議。趙樂際指，香港「由亂到治」是過去五年國家工作的突出亮點，對香港未來發展提出三點希望，包括要守正創新、貫徹一國兩制以及破解治理難題。

趙樂際早上出席香港代表團在北京人民大會堂的會議。

代表團引述趙樂際說，香港過去數年經歷重大轉折。全國人大香港團團長馬逢國：「由亂到治，之後由治及興，是過去五年來國家工作一個很突出亮點。高度評價大家工作，也說特區政府做了突出的貢獻，很有突破性和標誌性。希望能夠做到守正創新，守正就是全面準備貫徹一國兩制；創新就是要破解很多治理及發展難題。」趙樂際向香港提出三點希望，除了守正創新，亦要拼搏自強、團結奮進，港區人大要反對所有破壞一國兩制、大局穩定的言行。

趙樂際是全國人大主席團常務主席。按照慣例，將接棒做下任全國人大委員長。這次由他與港區人大代表會面，是否代表他會接管港澳事務？馬逢國：「很明顯趙樂際常委在未來政府擔當重要角色，這是可以預期的，這次他等於是代表中央政府出席。未來人事安排以及如何進行選舉，大家稍給點耐性。」

會面歷時約一小時，港澳辦主任夏寶龍、基本法委員會主任沈春耀、中聯辦主任鄭雁雄等都有出席。全國人大代表朱立威說，對趙樂際的發言感到鼓舞，證明中央對一國兩制長期堅持。