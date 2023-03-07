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高鐵西九站周六起分階段恢復廣東省長途列車 今起預售車票
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2023年03月07日
【有線新聞】高鐵西九龍站星期六起分階段恢復長途列車服務，車票今日起預售。
西九龍高鐵站增設取籌系統，乘客取籌後可以坐下來等候，螢幕會顯示輪到哪一個籌號。
高鐵西九龍站本周六首先恢復往來潮汕、汕頭和肇慶東站的廣東省長途列車，途經11個中途站，包括潮陽、惠東和汕尾等，下月1日全面恢復連接廣東省外的長途列車班次。
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