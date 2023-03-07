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天文台預測今年四至七個熱帶氣旋影響香港 料全年氣溫偏高
i-Cable
2023年03月07日
【有線新聞】天文台預測，今年有四至七個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，數量接近正常。
天文台指，風季可能六月開始，十月或之前結束，預測全年總雨量正常至偏少，介乎2,000至2,600毫米，但提醒本港仍會受暴雨影響，市民應為風雨季做好準備。
天文台預測全年平均氣溫高於23.7度，屬於偏高，達到最高氣溫紀錄首十位的機會高。
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