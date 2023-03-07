返回
按輸入鍵開始搜尋

天文台預測今年四至七個熱帶氣旋影響香港　料全年氣溫偏高

  • i-Cable
  • 2023年03月07日

【有線新聞】天文台預測，今年有四至七個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，數量接近正常。

天文台指，風季可能六月開始，十月或之前結束，預測全年總雨量正常至偏少，介乎2,000至2,600毫米，但提醒本港仍會受暴雨影響，市民應為風雨季做好準備。
天文台預測全年平均氣溫高於23.7度，屬於偏高，達到最高氣溫紀錄首十位的機會高。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
今天
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
今天