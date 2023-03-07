銅鑼灣瀛豐放題12人懷疑食物中毒　其中兩人求醫

【有線新聞】銅鑼灣一間日式放題餐廳，12人懷疑食物中毒。

涉事餐廳瀛豐放題料理專門店位於銅鑼灣京都廣場，衞生防護中心指，12名顧客分別於上星期四（2日）及五（3日）到餐廳食晚飯，用膳約21至46小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、虛弱和嘔吐等病徵，其中2人求醫，毋須入院，全部人情況穩定。