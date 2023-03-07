青衣天主教聖多默幼稚園爆上呼吸道感染　涉20學童

【有線新聞】青衣天主教聖多默幼稚園集體爆發上呼吸道感染。

衞生防護中心指，幼稚園有20名學童上星期一開始發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水，他們介乎3至4歲，其中11人求醫，毋須入院，全部人情況穩定。

新型肺炎快測結果均呈陰性，幼稚園正接受醫學監察。