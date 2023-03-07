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青衣天主教聖多默幼稚園爆上呼吸道感染 涉20學童
i-Cable
2023年03月07日
【有線新聞】青衣天主教聖多默幼稚園集體爆發上呼吸道感染。
衞生防護中心指，幼稚園有20名學童上星期一開始發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水，他們介乎3至4歲，其中11人求醫，毋須入院，全部人情況穩定。
新型肺炎快測結果均呈陰性，幼稚園正接受醫學監察。
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