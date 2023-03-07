兩款法國進口可能含有玻璃碎片　City Super停售及回收

【有線新聞】兩款法國進口的乳酪可能含有玻璃碎片，要停售及回收。

兩款乳酪由法國生產，是125克的玻璃瓶裝，食安中心透過食物事故監測系統，得悉產品可能含有玻璃碎片，隨即聯絡本地進口商City Super，並將產品停售下架及回收，中心呼籲市民不要食用。