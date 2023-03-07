衞生防護中心大樓工作間假天花發現石屎碎　未有損毀假天花或掉落

【有線新聞】衞生防護中心大樓一間工作間假天花內有石屎碎，已緊急檢查及維修，無人受傷。

政府工程人員上星期五例行檢查假天花和冷氣系統系統時，發現大樓地下工作間的假天花內有四塊石屎碎，最大一塊面積約0.65米乘0.45米，石屎碎沒有損毀假天花或掉落。

衞生署已立即聯絡建築署緊急檢查及維修，並要求全面檢查大樓內所有天花，沒發現其他石屎碎，預計本周內完成全面檢查。