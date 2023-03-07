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兩會｜消息：港區全國政協委員有機會跟政治局常委王滬寧會面
i-Cable
2023年03月07日
【有線新聞】消息指，港區全國政協委員有機會跟政治局常委王滬寧會面。
消息指，政治局常委政協大會主席團常務主席王滬寧，有機會出席明早港澳全國政協聯組會議。
王滬寧被視為有機會接任全國政協主席，五年前中央政府換屆，是時任政治局常委兼中紀委書記趙樂際出席港澳聯組會議，此後四年，由主管港澳事務的副總理韓正出席。
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