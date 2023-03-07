給十九歲的我｜金像獎大會要求於遴選放映　英華女學校拒絕：因各持份者沒達共識

【有線新聞】英華女學校早前宣布，紀錄片《給十九歲的我》退出金像獎「最佳電影」遴選，大會要求提供影片在第二輪遴選放映，校方拒絕。

英華女學校發表聲明，說金像獎主辦單位要求提供影片在第二輪遴選向評審放映，校方經過審慎考慮，亦與六位參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎深入溝通，最後未有達成共識，故未能向金像獎提供影片。校方尊重電影行業頒獎的目的、宗旨及慣例，但考慮到各持份者意願，不會以版權持有人身份參與獎項遴選或者領獎。