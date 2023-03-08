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元朗小巴貨櫃車相撞 6人受傷送院
i-Cable
2023年03月08日
【有線新聞】元朗有小巴與貨櫃車相撞，6人受傷送院。
涉事小巴車身嚴重損毀，車頭凹陷，擋風玻璃碎裂；貨櫃車司機在警車上協助調查。清晨6時許，小巴沿大棠路往元朗市方向行駛，駛到近崇正新村對開撞向一輛駛入車場的貨櫃車車尾。小巴司機及5名乘客受傷，其中3人一度被困車內，要由消防到場救出送院治理。受意外影響，現場交通一度嚴重擠塞。
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