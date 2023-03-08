筲箕灣東大街住宅疑石油氣爐閃燃　女戶主火燒身　二人送院

【有線新聞】筲箕灣有住宅單位懷疑石油氣爐漏氣起火，男女戶主燒傷。

58歲女戶主全身多處燒傷，在東區醫院初步治理後再轉送瑪麗醫院，情況危殆；65歲男戶主臉和手燒傷，亦一同轉院，情況嚴重。

現場是東大街東明樓一個單位，早上接近七時，單位突然傳出疑似爆炸聲，女戶主被發現全身著火，男戶主用毛氈撲熄女戶主身上火勢時亦燒傷。消防初步調查後，懷疑石油氣煮食爐漏氣產生閃燃，通知機電署跟進。