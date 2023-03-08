俄烏戰事｜戰俘遭開槍處決　烏稱種族滅絕　俄：繼續解放巴赫穆特

【有線新聞】烏克蘭一名手無寸鐵的戰俘在東部頓巴斯地區遭俄軍開槍處決，總統澤連斯基誓言一定會找出殺人兇手，當局批評是種族滅絕，呼籲國際刑事法院展開調查。

網上片段見到一名烏克蘭士兵在戰壕中抽煙，高叫「榮耀歸於烏克蘭」後，頭部被人連開多槍，倒地身亡，更聽到相信是俄羅斯士兵開槍後大叫「去死」和辱罵他。

烏克蘭軍方周二證實遇害士兵是沙杜拉，隸屬陸軍第30獨立機械化旅，上月初在受俄軍圍困的東部重鎮巴赫穆特附近失蹤。軍方批評槍殺手無寸鐵的戰俘，公然無視國際人道法規範，表明了俄軍入侵烏克蘭主要目標就是殘殺烏克蘭人。

沙杜拉寧死不屈的形象迅速成為網民創作素材，以示對烏克蘭人民的支持。總統澤連斯基讚揚沙杜拉是英雄，勇敢向敵人說出烏軍的戰鬥口號，又誓言必定會找出殺人兇手。外長庫列巴稱事件再次證明今次戰爭是種族滅絕，要求國際刑事法院立即展開調查。

巴赫穆特連日受到俄軍猛攻，市面變成一片頹垣敗瓦，烏克蘭表明不會撤離。俄羅斯防長紹伊古會見軍方官員時強調會繼續解放巴赫穆特，稱此處是烏軍在頓巴斯的重要防守樞紐，若可攻佔和控制的話，便可以深入烏方陣地，展開擴大進攻行動。