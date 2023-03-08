安達臣道地盤塌天秤｜工權會：勞工處報告過於簡陋　促公開詳細予公眾監察

【有線新聞】勞工處公布秀茂坪安達臣道地盤天秤倒塌調查報告，有團體認為內容過於簡陋，希望將來能公開更詳細內容。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「就算業界也好，他們自己也傳來傳去到底哪裏出了問題，有時也會問我是否知道更多資料，其實反映業界自己都不太清楚。如果有一個完整報告或較詳細的報告，第一業界可以參考，減少同類情況發生；第二亦有透明度，公眾可以監察。如果做到公眾監察，相應給予壓力涉事人及單位，希望這些意外不要再發生。」