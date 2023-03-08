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據報美國最快周五撤華客檢測要求

  • i-Cable
  • 2023年03月08日
據報美國最快周五撤華客檢測要求
【有線新聞】據報美國最快周五撤銷對中國旅客的檢測要求。
外媒報道，基於中國確診數字下降，並提供更多變異病毒數據，美國疾控中心決定取消中國旅客上機前提交陰性檢測證明要求，但維持旅客自願基因組測序計劃，以監測病毒變異及各地疫情狀況。美國一月起收緊內地和港澳地區旅客防疫限制。
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