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兩會｜消息指政治局常委王滬寧將接見港澳政協委員

  • i-Cable
  • 2023年03月08日
【有線新聞】消息指政治局常委王滬寧將接見港澳政協委員。
多架載有政協委員的旅遊巴陸續駛入政協禮堂，政協委員步入會場參加港澳聯組會議。
消息指政治局常委兼政協大會主席團常務主席王滬寧將出席聯組會議，與港澳政協委員交流。據政協會議日程，早上會議將審議政協章程修正草案等。
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