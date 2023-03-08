網傳葵涌醫院懷疑冧天花　醫管局下午記者會交代

【有線新聞】醫管局下午舉行記者會，交代一宗石屎掉落事件。

從觀眾提供相片見到，葵涌醫院懷疑冧天花。石屎碌落撞毀假天花，掉落辦公室，砸毀電腦及打印機等設備；地上滿佈石屎，天花板電線外露。據了解涉事地點是兒童及青少年精神科病房診症室，當時沒有醫護及病人在場，無人受傷。

醫管局下午將召開記者會，交代一宗公立醫院石屎掉落事件以及公立醫院設施的維修保養措施。