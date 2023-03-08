安達臣道地盤塌天秤｜專家疑駐地盤工程師檢測粗疏　未發現設計失誤

【有線新聞】勞工處日前公布秀茂坪安達臣道地盤天秤倒塌調查報告，有結構工程師估計可能是駐地盤工程師為天秤做的檢測較粗疏，未有發現設計失誤。

結構工程師倪學仁：「會否因為永茂一直都做，大家對它……你一直在做，應該都是直接複製，於是未必很認真地做檢測。制度在這裏，但做事的人可能因工作多了，或很繁忙、處事態度不夠謹慎，這些情況就會出現。當然也不排除他的上司有沒有施壓，要趕工不要礙事，他又順從了？也有這樣的機會。」