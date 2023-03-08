九旬持牌小販稱如廁　親友看管被控無牌擺檔　食環署：執法非針對　江玉歡質疑法例僵化

【有線新聞】一名90多歲持牌小販擺檔炒栗子期間短暫離開，幫忙看管的親友被控無牌擺檔。小販解釋當時去了洗手間，食環署說執法並非針對涉事小販，又說執法政策「具體諒性」。

小販：「我不聽話便發我告票，沒理由告我無牌，我大牌、細牌都在這裏。」食環署和警方星期一圍封長沙灣一個90多歲婆婆經營的炒栗子持牌小販檔，「我解釋給你聽，食環署職員要帶你回警署，請你合作，如果你不合作，有機會干犯阻礙公職人員執行職務。」

事緣婆婆離開檔口期間，食環署巡視檔口，見到一名年約30歲的男子看檔，於是控告他無牌販賣、阻街及無牌煮食販賣。半小時後婆婆回檔口解釋，去了附近商場洗手間，才找親友看管，一來一回用了至少半小時。

立法會議員江玉歡探望婆婆，引述婆婆認為食環署對她不公道。江玉歡：「很多都是年老小販，大家都知道小販沒發新牌，是否不容許小販慢慢休息、去洗手間或者吃飯讓人休息？大家要明白小販不可以推着車去洗手間，或者推著車去餐廳，是否法例僵化得不容許人做這些事？如果找人看管是否已經犯法呢？」

食環署說執法並非針對持牌的婆婆，又說執法政策「具體諒性」；事發地點是繁忙通道，一般會「先警告、後執法」，承認執法前一小時見到婆婆在檔口，曾經警告及驅趕。署方又解釋充公婆婆生財工具，因為無牌販賣的拘捕行動有必要檢取小販設備及貨品作證，讓法庭考慮。