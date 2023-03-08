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36歲女交易糾紛違14項「起底」罪判緩刑 成次宗定罪案 私隱專員歡迎裁決
i-Cable
2023年03月08日
【有線新聞】一名女子承認14項「起底」罪，被判監兩個月、緩刑兩年，是「起底」罪生效後第二宗定罪案件。
案情指36歲女被告從事網上買賣活動，事主是她的供應商，兩人有金錢糾紛。被告前年12月在社交網站14個不同群組發文，聲稱有人騙財，帖文中披露了事主及她丈夫的中文姓名、相片及電話號碼，私隱專員歡迎裁決。
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