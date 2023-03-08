返回
按輸入鍵開始搜尋

36歲女交易糾紛違14項「起底」罪判緩刑　成次宗定罪案　私隱專員歡迎裁決

  • i-Cable
  • 2023年03月08日
【有線新聞】一名女子承認14項「起底」罪，被判監兩個月、緩刑兩年，是「起底」罪生效後第二宗定罪案件。
案情指36歲女被告從事網上買賣活動，事主是她的供應商，兩人有金錢糾紛。被告前年12月在社交網站14個不同群組發文，聲稱有人騙財，帖文中披露了事主及她丈夫的中文姓名、相片及電話號碼，私隱專員歡迎裁決。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年03月07日