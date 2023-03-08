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勞工處一連兩日旺角招聘會　提供4700個職位空缺

  • i-Cable
  • 2023年03月08日
【有線新聞】勞工處一連兩日在旺角舉行招聘會，提供4,700個職位空缺，來自飲食、零售及酒店等行業。
招聘會在旺角麥花臣場館舉行，早上有幾十人到場。兩日的招聘會由上午11時至下午5時半舉行，共有60間機構參與，聘請廚師、麵包師傅、客戶服務主任等等，大部分月薪介乎1.1萬至2.2萬元，要求學歷是中六或以下；近六成職位毋須相關工作經驗，求職者可即時申請，機構會即場安排面試。
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