兩會｜王滬寧見港區政協提四點要求　積極向世界說明一國兩制是好制度

【有線新聞】在北京，政治局常委王滬寧出席全國政協港澳聯組會議，有委員引述王滬寧提出四點要求，包括要向世界說明一國兩制是好制度，亦提到中央十分重視香港的民生問題。

港澳政協早上到政協禮堂參加聯組會議，大會主席團常務主席、政治局常委王滬寧出席，與委員交流。

委員引述他提出四點要求。全國政協李大壯：「第一是要注重國安、第二是齊心融入發展、第三是解決民生、第四點，希望我們做好思想工作，不要受西方影響，堅持一國兩制講好成功故事。」

全國政協蔡冠深：「很多外地人誤解香港的情況，我們如何將香港實際環境告訴外國，令一國兩制不只香港人、內地，亦要讓全世界的人知道一國兩制的優點。這是一個成功的案例，所以他很希望我們能將訊息帶到全世界，要讓下一代青少年有愛國主義教育。」

王滬寧提醒委員面對國家安全或愛國者治港等問題要挺身而出，但就無提及二十三條立法。全國政協高永文：「例如當時黑暴最嚴重時，如出來說一些黑暴未必認同的說話，可能人身安全有問題，但我自己認為正正是這個要求，在這些情況、大是大非，不能太『錫身』，你應該要說的、應該反對的事就要反對。」

王滬寧提民生問題時，點出就業、住屋、青年和養老。全國政協廖長江：「有否鞭策特區政府不知道，但肯定是對政協委員寄予厚望，要求我們協助特區政府解決這些問題。」

會面歷時約一個半小時，港澳辦主任夏寶龍、中央統戰部部長石泰峰等都有出席。有五位香港委員發言，包括王冬勝和姚志勝等，有委員認為反映中央對港澳的重視。