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麥卡錫據報在美晤蔡英文 稱不代表排除訪台 明言中方不可指指點點
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2023年03月08日
【有線新聞】美國眾議院議長麥卡錫據報計劃今年與蔡英文在美國見面。
麥卡錫向《彭博》表示，他與蔡英文在美國見面，但不代表排除他訪問台灣的可能，他何時去和去哪裡，中國不可以指指點點。有報道指蔡英文下月初出訪中美洲期間將過境美國，在加州會見麥卡錫，代替對方訪台，避免北京作出強烈回應。
台灣當局指相關的出訪及過境安排原本就行之有年，現正就行程溝通規劃，確定後會公布。
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