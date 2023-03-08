麥卡錫據報在美晤蔡英文　稱不代表排除訪台　明言中方不可指指點點

【有線新聞】美國眾議院議長麥卡錫據報計劃今年與蔡英文在美國見面。

麥卡錫向《彭博》表示，他與蔡英文在美國見面，但不代表排除他訪問台灣的可能，他何時去和去哪裡，中國不可以指指點點。有報道指蔡英文下月初出訪中美洲期間將過境美國，在加州會見麥卡錫，代替對方訪台，避免北京作出強烈回應。

台灣當局指相關的出訪及過境安排原本就行之有年，現正就行程溝通規劃，確定後會公布。